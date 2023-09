Avto čelno trčil v tovorno vozilo, ena oseba je hudo poškodovana

V četrtek okoli pol sedmih zjutraj so policisti izven naselja Lipje obravnavali prometno nesrečo s hudimi poškodbami. V poročilu PU Celje pišejo, da jo je povzročil voznik osebnega vozila, ki je vozil iz smeri Vinske Gore proti Velenju in je zapeljal na nasprotno smerno vozišče v trenutku, ko je nasproti pravilno pripeljal voznik tovornega vozila. Prišlo je do čelnega trčenja.

V trčenju se je hudo poškodoval sopotnik v tovornem vozilu, oba voznika pa sta bila lažje poškodovana.