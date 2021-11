Aretirali dva slovenska zdravnika: zaslužila naj bi vsaj milijon evrov

Mariborski kriminalisti danes izvajajo zaključne aktivnosti v povezavi s preiskavo sumov gospodarske kriminalitete, v katerih sodeluje več kot 100 kriminalistov iz več policijskih uprav po vsej državi. Preiskava je usmerjena v sum zlorabe uradnega položaja, jemanja in dajanja podkupnin, v predkazenskem postopku pa sta se znašla dva zdravnika.

Na preiskavo se je že odzval državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar in obsodil vsakršno zlorabo dokumentacije, ki je podlaga za dokazovanje pogoja PCT. Kot je dejal, vsaka taka zloraba ogroža zdravje prebivalstva, pri tem pa je po njegovem mnenju še zlasti vredno obsojanja, če so v te zadeve vpleteni zdravstveni delavci.

Kot je za medije povedal vodja mariborskih kriminalistov Beno Meglič, operativne aktivnosti potekajo na območju policijskih uprav Ljubljana, Maribor, Celje, Novo mesto, Murska Sobota, Kranj in Nova Gorica. Na podlagi sodnih odredb so opravili več hišnih preiskav zasebnih in poslovnih prostorov ter osebnih in tovornih vozil.

Osumljena zdravnika naj bi po besedah Megliča kršila več predpisov s področja medicine dela, prometa in športa ter neupravičeno izdajala zdravniška spričevala, ki jih kot pogoj za opravljanje dela potrebujejo organizacije in podjetja ali pa jih posamezniki potrebujejo za dokazilo zdravstvene usposobljenosti pri opravljanju različnih dejavnosti, kakršne so tudi športne dejavnosti.

Predkazenski postopek sicer poteka tudi zoper večje število osumljenih odgovornih oseb podjetij in organizacij, ki so za svoje zaposlene ali člane na nezakonit način pridobili zdravniška spričevala. Ob tem so v preiskavi še ugotovili, da je eden od zdravnikov neupravičeno proti plačilu izdajal potrdila o prebolelosti omenjene bolezni, čeprav je vedel, da ti ljudje covida 19 sploh niso preboleli. Isti zdravnik je izdajal tudi potrdila o opravljenih hitrih antigenskih testih in testih PCR.

Kriminalisti so na podlagi sodnih odredb opravili tudi prikrite preiskovalne ukrepe, z današnjimi aktivnostmi pa še dodatno iščejo dokaze o korupcijskih kaznivih dejanjih, je dodal Meglič, ki je še povedal, da sta osumljena zdravnika v policijskem pridržanju, po zbranih obvestilih in dokazih pa ju bodo s kazensko ovadbo prepeljali pred preiskovalnega sodnika.

Zaslužila vsaj milijon evrov

Meglič zaradi interesa preiskave več podrobnosti ni razkril, tudi ne glede tega, od kod zdravnika prihajata. Povedal ni niti tega, ali sta delala v katerem od javnih zavodov ali kot zasebnika in ali sta delala skupaj. Je pa povedal, da sta po doslej zbranih podatkih v nekaj letih izvrševanja tovrstnih kaznivih dejanj skupaj pridobila vsaj milijon evrov protipravne premoženjske koristi, saj sta izdala več kot 10.000 zdravniških spričeval ter skoraj sto PCR- in hitrih testov.