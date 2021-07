Ana (83) nazadnje videna na Trgu prekomorskih brigad

Policisti Policijske postaje Ljubljana Center so bili danes obveščeni, da svojci pogrešajo Ano Pintar (83) iz Ljubljane.



»Ana je visoka okoli 165 cm, srednje postava, kratkih las sive barve, na sebi lahko nosi lasuljo svetlo rjave barve, dolžine do konca ušes, oblečena je bila v kratko majico belo - črne barve s progastim vzorcem, dolge hlače črne barve, pri sebi je imela torbico črne barve in torbo z oblačili. Gre za osebo potrebno pomoči. Na zadnje je bila videna dopoldan na Trgu prekomorskih brigad, « policija poziva javnost.



Ob tem naprošajo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Center na (01) 475 06 00, ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.

