Amanda v hudih bolečinah umirala več ur: »Udarcev ni bilo mogoče prešteti«

V začetku februarja je minilo eno leto od krute smrti 41-letne Amande Černe iz zaselka Lisce na Razborju pod Lisco, ki je umrla zaradi številnih udarcev svojega moža, 48-letnega Muhabija Gashija. Sodbe še ni, Gashi je še vedno v priporu, a kot kaže, se sojenje bliža koncu in bi lahko petčlanski senat čez en mesec, ko bo zaslišana še izvedenka psihiatrije, izrekel sodbo. »Udarci, ki jih je dobila, so bili res številni, imela je tako sveže kot stare, že zaceljene poškodbe, tudi stare že zaceljene zlome, tako da se jih niti prešteti ni dalo, saj so se stare brazgotine prekrivale z novimi. ...