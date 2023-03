Alkoholiziran 28-letnik zletel iz ovinka in povzročil nesrečo

Blejski policisti so včeraj okoli 17.35 obravnavali 28-letnega voznika, ki je vozil iz smeri Bohinjske Bistrice proti Laškemu Rovtu in povzročil nesrečo. V nepreglednem desnem ovinku je zapeljal na nasprotno vozišče in z avtomobilom trčil v avtomobil voznice, ki je pravilno pripeljala po njem iz nasprotne smeri. Voznica je bila telesno poškodovana in z reševalnim vozilom so jo prepeljali v bolnišnico.

Policisti so ugotovili, da je voznik vozil pod vplivom alkohola (0.99 mg/l) in mu odredili strokovni pregled na alkohol.

Policisti so opravili ogled, nadaljujejo z zbiranjem obvestil in za voznika vodijo postopek v smeri kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa. O vsem bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.