Ali ste ga videli? Policija išče roparja

V ponedeljek, 24. 6., okoli 1. ure ponoči, so bili ljubljanski policisti obveščeni o ropu na območju centra Ljubljane. Ugotovljeno je bilo, da je storilec pristopil do oškodovanca in od njega z ostrim predmetom v roki zahteval skiro in torbo. Oškodovanec mu je stvari izročil, storilec pa je nato s kraja zbežal.

Storilec je bil visok okoli 175 cm, imel je brado in brke, na glavi pa belo kapo s šiltom. Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev storilca in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

