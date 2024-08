Aleš sinu priznal: »Babico sem ti ubil.« Krivdo zanika, kaj bo razkril na glavni obravnavi?

»Policija je bila obveščena, da so v stanovanju na območju Kočevja našli mrtvo 67-letno žensko. Kriminalisti opravljajo ogled, zavarujejo dokaze in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah smrti. V povezavi s tem so policisti zaradi suma kaznivega dejanja zoper življenje in telo odvzeli prostost 40-letnemu osumljencu, ki je z oškodovanko v sorodstvenem razmerju, « so 7. decembra lani sporočili s PU Ljubljana. Osumljenec kaznivega dejanja je Aleš Krošelj, ki naj bi umoril mamo Danico (67).

»Babico sem ti ubil«

Tistega dne, ko so bili policisti obveščeni o Daničini smrti, je sin prišel k očetu Alešu na obisk. V dnevni sobi naj bi videl z deko pokrito žensko truplo na kavču in oče naj bi mu tedaj priznal: »Babico sem ti ubil.«

Začetek glavne obravnave v sojenju za umor matere

Na ljubljanskem okrožnem sodišču bo tako v sredo stekla glavna obravnava v sojenju 40-letnemu Alešu Krošlju, ki na predobravnavnem krivde ni priznal.

Tožilec Sedin Kičin Krošlju v obtožnici očita uboj 67-letne matere, ki naj bi jo decembra lani v stanovanju, kjer sta živela, z neznanim predmetom tako hudo pretepel, da je zaradi poškodb umrla na kraju dejanja.

Sodni izvedenec psihiatrične stroke Dragan Terzič je sicer v sodni preiskavi ugotovil, da je bilo v času, ko naj bi materi vzel življenje, njegovo razumevanje dejanj zaradi dolgotrajnega uživanja mamil in alkohola bistveno zmanjšano.

Tožilec na predobravnavnem naroku obtožnice ni prebral, saj je obtoženi izjavil, da razume, kaj mu očita tožilstvo, a da ni kriv. Podrobnosti naj bi bile tako znane na tokratnem naroku.