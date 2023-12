Policija je bila včeraj obveščena, da so v stanovanju na območju Kočevja našli mrtvo 67-letno žensko. »Kriminalisti opravljajo ogled, zavarujejo dokaze in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah smrti. V povezavi s tem so policisti zaradi suma kaznivega dejanja zoper življenje in telo odvzeli prostost 40-letnemu osumljencu, ki je z oškodovanko v sorodstvenem razmerju. Vzrok in čas smrti še nista potrjena in sta predmet nadaljnje kriminalistične ter forenzične preiskave,« je še sporočil predstavnik Policijske uprave Ljubljana Tomaž Tomaževic. Policija je zapečatila stanovanje. FOTO: M...