Afera Fotopub: Smodej doma v preiskavi, v tujini gradi kariero!

V sredo ob osmih zjutraj so imeli izredni sestanek v tržaškem kulturnem centru Trieste Contemporanea (TC). Zasedala je žirija, ki je podeljevala nagrade mladim umetnostnim kritikom. »Žirija se je sestala takoj, ko smo od naših slovenskih prijateljev prejeli informacije o mladem izbranem finalistu Dušanu Josipu Smodeju, ki nam do takrat niso bile znane,« so zapisali v sporočilu za javnost. In še, da so prejeli peticijo 388 slovenskih podpisnikov, ki so zahtevali Smodejevo izločitev. Italijani so jim prisluhnili in Smodeja umaknili s seznama finalistov. Pa še ena posledica za novomeškega umetni...