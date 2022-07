Septembra 2018 je bil na okrajnem sodišču v Ljubljani zaradi kaznivega dejanja goljufije na šest mesecev pogojne kazni in s posebnim pogojem, da v letu in osmih mesecih povrne dolg v višini 4000 evrov, obsojen takrat še Sebastijan Colarič, danes Sebastien Abramov, o čemer smo v Slovenskih novicah že pisali. Na zatožno klop je sedel zato, ker si je od J. H. leta 2015 izposodil štiri tisočake, za kar je zastavil štirikolesnik, ki ga je vzel na lizing, in zlat prstan Zlatarne Celje, za katerega se je izkazalo, da ga prej podaril svojemu takratnemu dekletu Sari Veber, ki jo je marca 2015 ust...