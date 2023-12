75-letni vinjeni gost razbijal v lokalu, Indijec napihal tri promile

Novomeški policisti poročajo o vinjenih na njihovem območju. V sredo nekaj po 15. uri so novomeške policiste poklicali na pomoč iz gostinskega lokala v Sevnem, kjer naj bi pijan kršitelj motil javni red in mir in goste pozival k pretepu. 75-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril, na terasi je razbijal pohištvo in nadlegoval goste.

Zoper njega so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

Policisti PP Trebnje so v noči na 8. december posredovali zaradi kršitev javnega reda in miru v poslovnih prostorih na Biču. 45-letni državljan Indije, ki je imel v organizmu 2,9 gramov alkohola na kilogram krvi, je z nedostojnim vedenjem in vpitjem motil javni red in mir. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izrekli globo.