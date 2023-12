42-letnik z ostrim predmetom nad 43-letnika: njegovo življenje je ogroženo

Jeseniški policisti so bili v četrtek okoli 16.40 obveščeni o sporu med dvema moškima. V sporočilu za javnost so zapisali, da po podatkih, s katerimi razpolagajo, je 42-letni moški z ostrim predmetom hudo telesno poškodoval 43-letnega moškega.

Poškodovanemu so na kraju nudili prvo pomoč, nato pa je bil z reševalnim vozilom prepeljan v zdravstveno ustanovo. Njegovo življenje je ogroženo.

Policisti so osumljenca po dogodku prijeli in mu odvzeli prostost. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dejanja ter vodijo postopek v smeri kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper življenje in telo. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.