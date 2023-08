37-letnik iz okolice Brežic grozil nekdanji partnerki in njeni mami

Krški policisti so zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilja v družini ovadili 37-letnika iz okolice Brežic. Slednji naj bi večkrat grozil svoji nekdanji partnerki in njeni mami, ki živita na območju krške policijske postaje. Hkrati so mu izrekli tudi ukrep prepovedi približevanja.

Za kaznivo dejanja nasilja v družini po 3. odstavku 191. člena kazenskega zakonika, je zagrožena kazen zapor treh let.