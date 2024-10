33-letna Anja ubila moža: na mariborskem sodišču se bo izrekla o krivdi

Na mariborskem okrožnem sodišču se bo v četrtek o krivdi za uboj 36-letnega zakonskega partnerja na Studencih v Mariboru maja 2022 izrekla Anja Repnik Berša.

Obtožnica takrat 31-letno žensko bremeni, da naj bi se znesla nad pet let starejšim moškim, ki so ga policisti v večernih urah našli brez znakov življenja, potem ko so bili obveščeni o prometni nesreči z materialno škodo.

Pozneje so zaradi suma storitve kaznivega dejanja uboja pridržali 31-letnico, ki naj bi moškega poškodovala na drugem kraju.

Sodišče zoper obtoženo, ki je bila v času dejanja noseča, ni izreklo pripora, medtem ko so umrlega partnerja pred tem dvakrat obravnavali zaradi nasilja v družini.

Imel je prepoved približevanja partnerki, a je vseeno bival z njo.

Na dan uboja naj bi se sprla, moški naj bi bil do ženske nasilen, ona pa naj bi ga zabodla z nožem, so po dogodku pojasnili na policiji.