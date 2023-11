30-letnika bodo te kršitve močno udarile po denarnici

V sredo okoli 22.30 se je pri Lešnici zgodila prometna nesreča. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je 30-letni voznik osebnega avtomobila izgubil oblast nad vozilom in trčil v prometno signalizacijo.

Po trčenju je nadaljeval z vožnjo, potem pa ustavil na vozišču in ogrožal ostale udeležence v prometu. Večkratni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja in je vozil neregistriran in nezavarovan avtomobil, je imel v litru izdihanega zraka 1,18 miligramov alkohola. Ugotovili so tudi, da je imel na avtomobilu renault clio nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu.

Policisti so avtomobil zasegli in zaradi številnih kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Določila Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o voznikih, Zakona o motornih vozilih in Zakona o obveznem zavarovanju v prometu za omenjene kršitve določajo globo v višini 3.980 evrov.