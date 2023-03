27-letnik zapeljal s ceste in se prevrnil, test na drogo odklonil

V soboto nekaj po 9. uri so bili dolenjski policisti obveščeni o prometni nesreči na cesti med Sotesko in Dvorom. Policisti PP Dolenjske Toplice so opravili ogled in ugotovili, da je 27-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil.

Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so mu odredili preizkus, ki ga je odklonil, prav tako je odklonil strokovni pregled. Policisti so še ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran avtomobil z nameščenimi registrskimi tablicami, ki pripadajo drugemu vozilu, sporočajo o nesreči s PU Novo mesto.

Zaradi številnih kršitev so mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.