24-letnica povzročila čelno trčenje, ena oseba huje poškodovana

Kranjski policisti so v soboto nekaj po 17. uri obravnavali hudo prometno nesrečo na cestni relaciji Zgornja Besnica-Podblica.

Po prvih podatkih je 24-letna voznica med vožnjo skozi levi pregledni ovinek zapeljala na nasprotno vozišče, po katerem je takrat pravilno pripeljal drugi voznik, in z avtomobilom čelno trčila v njegov avtomobil. Voznica in voznik sta bila lahko telesno poškodovana, potnica v voznikovem avtomobilu pa huje, so sporočili s PU Kranj.

Na kraju nesreče jim je prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje in jih z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo. Na kraju so bili tudi gasilci. Policisti za 24-letno voznico vodijo postopek v smeri kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.