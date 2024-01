23-letnika nič ne ustavi: ko je prišel na prostost, je zagrešil 24 kaznivih dejanj

Celjski policisti so v zadnjih treh mesecih v Celju obravnavali povečano število tatvin, velikih tatvin, roparskih tatvin in drugih premoženjskih kaznivih dejanj. Ugotovili so, da za dejanji stoji 23-letni Celjan, ki je sredi septembra lani prišel s pripora na prostost. Gre za odvisnik od prepovedanih drog, ki denar za nakup le teh, pridobiva izključno z izvrševanjem kaznivih dejanj.

Kmalu po tem, ko je bil izpuščen na prostost, je začel s tatvinami, nadaljeval z vlomi ter dejanja stopnjeval do roparskih tatvin in groženj. Pri dejanjih je običajno uporabljal silo ter v nekaterih primerih oškodovance lažje poškodoval. 23-letnik je tokrat osumljen storitve štiriindvajsetih tatvin, treh velikih tatvin, dveh roparskih tatvin ter grožnje.

Nepridiprav na delu. FOTO: Pu Celje

Policisti dodajajo, da je osumljeni v trgovinah najpogosteje kradel žganje, parfume, suhomesnate izdelke in električno orodje. Izpred trgovin, hiš in stanovanjskih blokov pa električne skiroje. Materialna škoda, ki jo je povzročil lastnikom, znaša dobrih 8.000 evrov. Celjski policisti so 23-letnika s kazensko ovadbo privedli k preiskovalni sodnici, ki mu je odredila pripor.