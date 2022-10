22-letnik kradel kot sraka: to se je dogajalo vsaj štiri mesece

Celjski policisti so v zadnjih dneh kazensko ovadili 22-letnega Celjana, ki je v obdobju zadnjih štirih mesecev kradel v več trgovinah v Celju. Osumljen je 31 kaznivih dejanj tatvin in zatajitve. Kradel je predvsem dražje parfume, britvice, žgane pijače in torbe. Osumljen je tudi tatvine skiroja v enem od trgovskih centrov v Celju. S tatvinami je povzročil za dobrih 6000 evrov škode.

Pri hišni preiskavi na naslovu bivanja 22-letnika so policisti zasegli še manjšo količino konoplje in prirejen predmet za napad, zaradi česar so zoper njega uvedli še postopka o prekršku z izdajo odločbe v skladu z določili zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami in zakona o orožju.

Poročajo še, da je 22-letnik odvisnik od prepovedanih drog. Denar od prodaje ukradenih stvari je večinoma porabil za nakup prepovedanih drog.