20-letnik namerno zapeljal v starejšega moškega

Na območju Policijske postaje Gornji Petrovci obravnavajo kaznivo dejanje povzročitve hude telesne poškodbe, ki se je zgodilo v četrtek okoli 16. ure v naselju Dolnji Slaveči v občini Grad.

Po neuradnih, a zanesljivih podatkih je 20-letnik iz sosednjih Gornjih Slavečev v občini Kuzma z avtomobilom namerno povozil starejšega moškega iz Dolnjih Slavečev. Kaj se je pravzaprav dogajalo, policisti in kriminalisti še preiskujejo, neuradno pa naj bi mladi voznik skozi Dolnje Slaveče zapeljal prehitro.

To naj bi razburilo domačina, ki je domnevno za avtomobilom zalučal predmet. Voznik je nato vozilo obrnil in zapeljal proti moškemu ter ga zbil na tla. Ta je pri tem utrpel težje poškodbe (zlomljen nos, ličnica) in so ga odpeljali na zdravljenje v bolnišnico.

Po neuradnih podatkih je razlog za dejanje 20-letnika v starih zamerah. Policisti in kriminalisti o kaznivem dejanju še zbirajo obvestila in so zato v svojih informacijah skopi, po pričevanju vaščanov pa naj bi mladenič najprej s precejšnjo »hitrostjo zapeljal mimo starejšega moškega, nato vozilo obrnil, speljal in trčil vanj. Po cestišču naj bi ga nato vlekel še približno sto metrov.«

Prav tako v popoldanskih urah so na koprski policijski upravi dobili prijavo 47-letnega Koprčana, da je pri Lipici 41-letna ženska iz okolice Sežane z osebnim avtomobilom namerno trčila vanj. Zadela ga je v nogo. Policisti še zbirajo informacije o dogajanju.