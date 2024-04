Komentar Mateja Lahovnika: Švica na položnicah

Po statističnih podatkih je mesečni strošek storitev za stanovanje v Sloveniji skoraj enak kot v Švici. V Sloveniji je za 85 kvadratov veliko stanovanje znesek na položnici 260 dolarjev (239,68 evra), v Švici pa 261 dolarjev (240,60 evra). Po položnicah za komunalne storitve in energijo smo tako že ujeli Švico, kjer pa imajo plače in pokojnine seveda precej višje, kot so v Sloveniji.

Največ za komunalne storitve sicer plačujejo v Avstriji, manj kot pri nas pa plačujejo celo na Danskem, v Italiji in v ZDA. Seveda je treba upoštevati, da gre za povprečja in da se lahko lokalno zneski tudi precej razlikujejo. Dejstvo pa je, da so visoki zneski položnic za komunalne storitve pri nas vse večji problem.

Gre namreč za nujne življenjske storitve, kjer sicer lahko varčujemo, odpovedati pa se jim seveda ne moremo. Zato so cene komunalnih storitev in energentov ne le ekonomski, ampak tudi socialni in posledično politični problem.

Vse večja težava so dajatve, zaradi katerih se te storitve dražijo. Skoraj dve tretjini cene energentov predstavljajo različne dajatve, med katerimi so tudi tiste, ki so namenjene tako imenovanemu zelenemu prehodu. Ogrevanje je namreč marsikje dražje tudi zato, ker je proizvodnja elektrike iz fosilnih goriv močno obremenjena s kuponi za izpust CO 2 , s katerimi se špekulativno trguje na borzi.

S temi kuponi se polni tudi podnebni sklad, zato je paradoks, da se bodo pri nas iz tega sklada subvencionirala električna kolesa. Štiri milijone evrov bo namreč ministrstvo za okolje in energijo samo letos namenilo za subvencioniranje e-koles do višine 30 odstotkov prodajne cene.

Na ministrstvu zavračajo kritike stroke, da gre za nepotrebno zapravljanje javnega denarja. Trdijo, da bodo subvencije namenjene izključno tistim, ki se bodo z električnim kolesom na primer vozili v službo. Kako bodo to preverjali, seveda ne znajo pojasniti, ker pa nameravajo subvencije podeljevati prek trgovcev, je že sedaj jasno, kdo bo od tega imel največ koristi.

Zeleni prehod pomeni marsikaj, za ene dražje komunalne položnice, za druge subvencije za električna kolesa in za tretje možnost za lep zaslužek.