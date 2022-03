Komentar Vesa Stojanova: Fronta

Ko se je ruski predsednik Vladimir Putin odločil, da bo napadel Ukrajino, najbrž nihče v njegovi ozki ekipi sodelavcev, ki ima sploh dostop do njega, ni pričakoval, da se bo zoper njihovo početje tako hitro oblikovala tako enotna in odločna fronta. Na dveh frontah tudi takšni silaki, kakršen se rad navzven kaže Putin, pokažejo, kako nemočni v resnici so. Dobro, najbrž so že pričakovali, da Evropska unija in Združene države Amerike ne bodo sedele križemrok, in so pričakovali nekakšne protiukrepe in obliko sankcije. A najbrž niso pričakovali takšne odločnosti in enotnosti obsodbe vojaškega vd...