Komentar Tomice Šuljića: Zimski športi

Letošnji zimski športi so kanček drugačni kot sicer: otroci znova nimajo snega in smučanja ter sankanja v času zimskih počitnic, kar postaja stalnica. Če ne bi v letošnji zimi en dan nametavalo šest ur, današnji najstniki ne bi razumeli, zakaj je bil nekoč sneg najpomembnejši sestavni del zim otrok – med katerimi je vse manj bodočih šampionov alpskega smučanja.

So pa zato takih razmer veseli drugi športniki, denimo nogometaši. Da se državno prvenstvo nadaljuje, so tokrat opazili tudi vsi tisti, ki sicer ne dajo ficka na prvo ligo; a incident v Murski Soboti je zbudil strasti, strah in željo po prepovedi huliganizma. Precej zapoznela je zvenela reakcija murskosoboške policije, ki je pred tekmo naznanjala, da bodo strogo snemali in varovali vzhodnoslovenski derbi nekdaj prijateljskih klubov in navijačev, ki se je vmes iz rivalstva sfižil v regionalno sovraštvo.

Komaj 46 ur po eksploziji pa je murskosoboška policija pozvala javnost, naj ji vendarle pomaga najti posameznika, ki je odvrgel eksplozivno napravo. Zadeva se zapleta namesto razčiščuje.

Toda pravo srečanje visokega tveganja – znova ne na igrišču, marveč okoli njega – se obeta v nedeljo na Obali, kjer košarkarji Slovenije pričakujejo Izrael. Pod vtisom mesarjenja civilistov v Sveti deželi bodo nemara tudi podporniki še neobstoječe Palestine želeli izraziti svoje mnenje ali protest judovskim košarkarjem. Upajmo, da sta notranji minister Boštjan Poklukar ter koprska policija pripravila pristop, ki bo omogočil izvedbo tekme, v katero bodo uprte tudi oči mednarodne javnosti. Slovenska diplomacija namreč ne podpira izraelske notranje politike – toda to se ne bi smelo odraziti pod obema košema, pa tudi v dvorani ter okoli nje ne.

Pa vendar: redna provokacija za športnike Davidovih sinov je, denimo, palestinska zastava; pred desetimi leti, ko je Maribor igral proti Maccabiju, so v klubu vnaprej prepovedali vnos palestinskih zastav; šest protestnikov, ki so dvignili palestinske zastave, je kmalu ostalo brez njih, dobili pa so po 250 evrov kazni. Za vse bi bilo bolje, da ima policija vsaj tokrat pripravljene protokole za tekmo, ki zna izzveneti bistveno glasneje kot pok na Fazaneriji.