Komentar Tine Horvat: Kot v svinčenih časih

Pred nekaj dnevi sem se na lastni koži prepričala, da Sloveniji le še malo manjka, da postane Švica. A žal le po cenah prehranskih izdelkov, po vsem drugem smo še zelo daleč od obljubljene dežele.

Med smučanjem v Italiji, kjer so cene smučarskih kart sicer precej zasoljene, sem presenečeno ugotovila, da je vse drugo, od najema apartmaja do prehrane, lahko mnogo cenejše kot v domovini in da se da z le nekaj iznajdljivosti vse skupaj izenačiti tako, da te smučanje stane enako ali celo manj kot doma.

San Vigilio di Marebbe je idilična južnotirolska vasica ob vznožju Dolomitov. Z razvojem celotne regije in s progo Erta, na kateri se vsako leto odvijajo tekme za svetovni pokal, je pridobila vse značilnosti mondenega smučarskega središča. Med številnimi hoteli, velikimi apartmajskimi hišami, gostilnami za vse žepe, trgovinami s prestižnimi znamkami in spominki imajo seveda tudi dve trgovini s prehrano za tiste, ki prisegajo na lastno kuhinjo.

Že na prvi pogled po vstopu v eno od trgovin se mi je zazdelo, da so cene precej nižje od naših. Ko sem se nato doma na svetovnem spletu lotila preračunavanja, sem odkrila, da se nisem zmotila. Prav vse, od jajc do mleka, jogurtov, salam, kruha, sadja, zenfa, slanih in sladkih prigrizkov, soka, piva in čaja, je bilo občutno cenejše, za nekaj centov so bili v Italiji dražji le bomboni.

Samo nekaj primerov cen: sadni jogurt v Italiji stane 45, doma 59 centov, zenf 1,35 in 2,29 evra. Pollitrska pločevinka primerljivega piva v Italiji 95 centov, pri nas 1,20 evra, liter kakovostnega jabolčnega soka 2,89 in 3,39 evra, alufolija 2,89 in 3,49 evra. Liter svežega mleka v Italiji 1,65 in pri nas 1,69 evra, tri ciabatte v Italiji 1,53, pri nas celo 3,87 evra. Približni izračun je pokazal, da sem za deset izdelkov v San Vigiliu plačala 18 evrov, v Sloveniji bi 24.

Očitno se vračajo časi moje mladosti, ko smo hodili v Italijo po kavbojke, čevlje, kavo in banane. A takrat smo to počeli zato, ker se v naši nekdanji domovini tega ni dalo dobiti, zdaj pa zato, ker se naši trgovci več kot očitno norčujejo iz nas in navijajo cene do neba.