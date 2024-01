Komentar Tanje Jakše Gazvoda: Vladno razsipništvo

Sem pred nakupom novega gospodinjskega aparata. Ta strošek se bo konkretno zarezal v mojo denarnico, zato je izbira aparata premišljena. Pregledujem ponudbe v letakih in na spletu, primerjam karakteristike in cene, berem izkušnje kupcev. In nehote mi misli uhajajo k naši ministrici Dominiki Švarc Pipan.

A ona, ko se v privatnem življenju odloči za nakup dražje zadeve, le odpre denarnico v prvi trgovini in odšteje, kolikor je pač cena, pa čeprav je ta morda prenapihnjena in nerealna? Verjetno ne. Ker gre za njen denar. A z denarjem davkoplačevalcev se obnaša tako razsipniško, kot bi šla v trgovino po kilo kruha.

Bolj novinarji brskamo, bolj smrdi nakup propadajoče zapuščene stavbe na Litijski cesti v Ljubljani, kjer naj bi ministrstvo za pravosodje uredilo sodno palačo. Ministrica je onemela že, ko se je soočila s ceno izpred štirih let, kolikor je zanjo odštel kupec Vežnaver, in zdajšnjo, a je to pripisala spremenjenim razmeram na nepremičninskem trgu.

Žal šest milijonov evrov velika razlika v ceni kar sili k razmišljanju o korupciji, enormnih provizijah in dogovorjenih poslih. A če (zaenkrat) še ne smemo govoriti o takšnih očitkih, lahko našim oblastnikom pri tako zaletavem podpisu pogodbe in neverjetno hitrem nakazilu kupnine pripišemo vsaj naivnost, zaletavost, nepremišljenost ter negospodarno ravnanje, huda šlamastika pa se odvija vsem na očeh.

Neracionalno naš denar očitno zapravlja tudi ministrica Emilija Stojmenova Duh. To je tista gospa, ki se je na večer volitev, ko kot kandidatka za poslanko na listi Socialnih demokratov ni prišla v parlament, brez slabe vesti »presedlala« k Svobodi, kjer jo je očitno čakal ministrski stolček, a očitno tam prav tako ni najbolj sposobna.

Več kot 6-milijonski posel za nabavo 13 tisoč računalnikov je očitno vse prej kot pameten in premišljen nakup, sploh ob dejstvu, da so jih razdelili vsega 39. Pojasnjevanja, da so jih naročili za potrebe poplavljencev, pa so za ljudstvo, ki se iz dneva v dan sooča z vprašanjem, kako preživeti, žaljiva – razpis je bil namreč objavljen že pred poplavami.