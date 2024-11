Komentar Tanje Jakše Gazvoda: Prepuščeni sami sebi

Minulo nedeljsko dopoldne so se do starejšega občana, ki živi na robu vasice pod Gorjanci, pripeljali možje v modrem. Redko zaidejo tja gor, v bistvu le takrat, ko možak, ki živi sam ter kljub letom in težavam z zdravjem obdeluje svoj košček zemlje, potrebuje pomoč. Kakšni ilegalci so v preteklosti šli tod mimo, najdejo pa ga tudi nepridipravi. Tudi minulo nedeljo so ga, ne prvič.

Neki Rom je to nedeljsko dopoldne potrkal. In prosil za vodo. Da je žejen, je razlagal, ker nabira kostanj, ki ga je resda že prekrilo listje. Ustrežljivo mu je natočil steklenico vode. Malce kasneje je še sam stopil v gozd, ki obdaja njegovo domačijo. Seveda je vrata zaklenil. Čez četrt ure, ko se je vrnil, je lahko le nemočno ugotovil, da so mu znova vlomili skozi okno. V hiši so marsikaj prevrnili in našli, kar so iskali – njegove prihranke. Kmalu se je izkazalo, da so predrzneži v bližnjem naselju vlomili v kar tri počitniške hiše. Skupna škoda vseh štirih vlomov in tatvin je presegla osem tisočakov. Istočasno je po facebooku zakrožil posnetek z romske zabave, na kateri se posamezniki, ki sedijo za z laškim obloženo mizo, brezskrbno zabavajo in postavljajo s pištolo, puško in petstoevrskimi bankovci.

Kdor ne živi na jugovzhodu naše dežele, težko začuti probleme ljudi, ki sobivajo z Romi. Ne gre za romsko problematiko, opozarjajo v Ljudski iniciativi Slovenije, ampak za problematiko kompletne družbe, morda celo za kolaps sistema, ki je posledica nedelujoče sociale, nedelujočega pravnega sistema in na koncu nedelujoče finančne uprave, ki sploh ne preverja premoženja socialnih prejemnikov.

»To, da imajo 14-letni romski fantje prek 100 kaznivih dejanj in kar tekmujejo, kdo je večji nepridiprav, je nesprejemljivo. Tem mladostnikom je vzornik 20-letni Rom, ki se vozi s prestižnim audijem RS za 150 tisočakov in prejema socialno pomoč, ne pa uspešen podjetnik, ki je trdo delal za svoj uspeh,« sporočajo in opozarjajo, da vse pelje le v eno smer – da bodo ljudje vzeli zakon v svoje roke, saj dolgoletnega opozarjanja raznih civilnih in ljudskih iniciativ državniki enostavno ne upoštevajo. In ko se bo zgodilo, da bodo zakon v roke vzeli tisti, ki so žrtve, bodo pristojni zagotovo ukrepali.