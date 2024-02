Komentar Tanje Jakše Gazvoda: Dominika – edini problem?

Ob spremljanju aktualnega dogajanja v naši državi se zdi, da je zadnje tedne edini problem, s katerim se ubada naša politika s predsednikom vlade Robertom Golobom vred, pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan in nesrečna podrtija na Litijski v Ljubljani.

Kljub očitnim nepravilnostim bi ministrica še kar razčiščevala, kdo ji je podtaknil sporni posel. Od osebe na takšnem položaju in s takšnim znanjem bi pričakovala veliko večjo odločnost, strokovnost in poznavanje prava že prej, preden je dala svoj žegen pod nakup, ki je bil speljan celo s privoljenjem celotne Golobove vlade, torej taistih oblastnikov, ki se zdaj čudijo in raziskujejo, kako je sploh mogoče, da je nakup stekel.

A če pogledamo sliko malo širše, se težko izognemo občutku, da se naša ladja vse bolj potaplja. Zdravstveni sistem se z večtedensko stavko zdravnikov nevarno ruši, žal na plečih bolnikov; stavkovni val je vase potegnil že več skupin javnih uslužbencev, v stavkovni vrtinec pa lahko kaj hitro vstopi še kdo. Krivic in stisk je namreč preveč, ignoranca tistih, ki vodijo državo, pa očitna.

Precej neopaženi so tudi klici na pomoč naših kmetov, to je tistega stebra naše družbe, brez katerega človeštvo ne bo preživelo. Brez kmeta ni hrane, je bilo tudi jasno sporočilo na nedavnem protestu pomurskih kmetov, vse glasnejši pa so znova pozivi na vseslovenske kmečke proteste, saj vlada in nova ministrica Mateja Čalušić, ki sta brez vizije, kako poskrbeti za slovenske kmete, nimata posluha niti za njihove zahteve.

Kmetje se, kot pravijo sami, ne borijo le za lastni obstoj, ampak tudi za slovenskega potrošnika, prehransko neodvisnost in prehransko varnost vseh nas. »Namesto tega se slovenska, tako kot evropska, politika raje ukvarja s postavljanjem novih administrativnih in regulativnih ovir. To otežuje domače kmetijstvo, ga dela nezanimivega za mlajšo generacijo in posledično ogroža našo prehransko neodvisnost,« sporočajo iz Slovenske ljudske stranke in Slovenske kmečke zveze.

Če ne bo domače hrane, se bo pač na naših krožnikih večkrat znašla poceni hrana vprašljive kakovosti iz tretjih držav.