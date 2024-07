Komentar Moni Černe: Kjer vstopajo bočno

Moja najstnica mi je med šolskim letom povedala, da sošolke skupinsko hujšajo, da bodo poleti zlezle v (pre)majhne konfekcijske številke modne znamke Brandy Melville. Brend sta leta 2009 ustanovila Italijana, oče Silvio Marsan in sin Stephan. Zelo suha, belopolta najstnica z dolgimi lasmi Brandy Melville v resnici ne obstaja. Trgovina je dobila ime po izmišljeni zgodbi in likih, Američanki Brandy in Angležu Melvillu, ki se srečata in zaljubita v Italiji. Imaginarna Brandy pa je tako zelo popularna, da tudi slovenske najstnice sodelujejo v viralnem izzivu BM, katerega cilj je izgubiti dovolj teže, da smuknejo v številko xs in postanejo članice »ekskluzivnega kluba.«

Slogan »številka, ki ustreza vsem« je neresničen in diskriminatoren do večine žensk. Znamka ni tako zelo draga (majice stanejo od 14 evrov), kolikor je skrajna do deklet, ki dobijo sporočilo, da so vredne toliko, kolikor je suho njihovo telo.

Družbena omrežja so polna najstnic BM, ki svetu kažejo oblačila, kupljena v eni od 133 trgovin po svetu (več kot 40 jih je v Ameriki) in prek spleta. V BM trgovinah ni najti temnopoltih ali azijskih prodajalk. Nekdanje zaposlene trdijo, da so skrite v skladiščih, v trgovini pa so le zelo suha, tudi mladoletna dekleta izključno bele polti.

Hčerkine sošolke so že konec maja uspešno odvrgle neodvečne kilograme ter oblačila naročila pri BM. Najstnice želijo ustrezati standardom lepote, ki jim jih vsiljuje družba, se počutiti sprejeto med vrstnicami ter virtualnimi »prijatelji«. Ena od sošolk je namesto na morju končala v bolnišnici za prehranjevalne motnje, druge so okupirane s štetjem kalorij.

Nekdanje zaposlene poudarjajo, da naj bi bilo vodstvo rasistično, antisemitsko, seksistično. V času dela pri BM naj bi se borile z bolezenskim strahom pred debelostjo, mnoge so imele prehranjevalne motnje. Znamka je nevarna, ker dekleta stradajo, da bodo ultravitka in primerna za BM. Njihova izvršna direktorica je nekoč dejala, da če strankam niso prav obleke, pa naj si kupijo njihove modne dodatke. Če jim uspe priti skozi vrata njihove pariške trgovine, ki so tako ozka, da tudi ultravitke stranke večinoma vstopajo bočno.