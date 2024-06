Komentar Miše Terček: Ples za hudiča

Svet je poln zgodb, v katerih družine izgubijo stik z enim od svojih članov, ker je slednji pristal v takšnem ali drugačnem kultu. V osnovi gre za zlomljene in obupane osebe, ki nadomestilo za ljubezen iščejo v duhovnosti ali slavi – v vseh primerih pa je zadaj agenda voditelja ali skupine, ki skrbi za pranje možganov in manipulira s člani, glavni cilj pa je nadzor nad ljudmi in njihova odtujitev iz matične celice, torej osamitev od družine in prijateljev.

S tem, ko oseba pretrga popolnoma vse vezi s preteklim življenjem, postane precej lažje vodljiva in ubogljiva. In prav o tem govori šokantna dokumentarna serija Dancing for the Devil: The 7M TikTok Cult (Ples za hudiča: 7M TikTok kult), ki je bila premierno prikazana na Netflixu pred nekaj dnevi.

Dokumentarna nadaljevanka ponuja tri epizode, ki jih je režiral Derek Doneen, razkriva pa manipulativne taktike, ki jih je verska institucija uporabljala prek svojega podjetja, ki je promoviralo plesalce na družbenih omrežjih, kot sta tiktok in instagram. Influencerski plesalci so postali žrtve kulta, ki jim je obljubljal vse – slavo, denar in viralne posnetke, v zameno pa so mu morali obljubiti popolno zvestobo in predanost, ki je vključevala tudi prekinitev kontaktov z družino in prijatelji. Scenarij za popoln nadzor se je tako pisal kar sam.

V središču zgodbe se je znašel pridigar, ki je javnost prepričeval, da so se plesalci za tovrstno izolirano življenje odločili sami in gre za medijske laži ter posesivnost družin, ki mu želijo uničiti dobro ime ter se polastiti njegovega bogastva.

V Netflixovi dokumentarni seriji spremljamo družino Mirande Wilking, ena od žrtev, ki se v obupu bori s hčerko vzpostaviti vnovičen stik, vedoč, da je ujeta v »zlati kletki«. Serija raziskuje skrajne meje, ki so jih družine pripravljene prestopiti, da bi rešile svoje ljubljene, in izzive, s katerimi se soočajo tisti, ki želijo pobegniti iz primeža kulta. Tisti, ki jim uspe, pa ugotovijo, da so se njihove težave šele pričele.

Moč in lovke omenjene organizacije, ki spaja influencerski menedžment ter Cerkev, segajo globoko v pore sodobne zabavne industrije. Pot žrtev ni lahka, temveč trnova in polna solz, znoja in travm, obenem pa se morajo posamezniki nato soočiti z zlorabami, ki so se dogajale v času, ko so bili zvesti pripadniki omenjenega kulta. Zgodbe plesalcev so si podobne, hkrati pa ima vsak tudi povsem svojo zgodbo – marsikatera vas bo šokirala, nekatere pa vas bodo spravile do roba joka. Starše, ki neumorno iščejo svoje izgubljene otroke, čeprav so že polnoletni, je vedno težko gledati.

Če imate radi raziskovalne dokumentarce, ste kritični do problematike družbenih medijev in vas zanima, kako se lahko odrasel človek ujame v kult pranja možganov, vam je dokumentarna serija Dancing for the Devil: The 7M TikTok Cult pisana na kožo. Netflixova stvaritev je tudi poučna, saj razkriva ozadje zaigranih nasmeškov influencerjev, ki veselo poplesavajo pred kamerami svojih telefonov. Za milijoni sledilcev se namreč skrivajo zlomljene duše in nadzorovani posamezniki. Ni vse zlato, kar se sveti, všečki pa ne zapolnijo praznine, ki nastane v človekovem srcu.

Dotična doku serija odpira oči in je koristna oziroma poučna predvsem za starše, katerih otroci preveč lahkotno jemljejo influencersko življenje, saj so mobilne aplikacije, kot je tiktok, polne predatorskih manipulatorjev, ki znajo premeteno izkoristiti slave željne mlade generatorje vsebin. Po ogledu Plesa za hudiča tiktoka ne boste več odprli, ne da bi imeli slab priokus – a bolje je biti obveščen kakor slep.