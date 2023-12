Komentar Miše Terček: Nova življenja

Naša nacionalka je v zadnjem času posnela kar nekaj vidnih TV-serij (Jezero, Leninov park, Dolina rož, Primeri inšpektorja Vrenka), ki jim lahko rečemo konkurenčne oziroma primerljive tudi z zahodnjaškimi televizijskimi produkcijami.

Po podatkih TV Slovenija niso razočarale niti gledalk in gledalcev, saj naj bi jih v osrednjem programskem času (tako imenovani »prime time«) v povprečju spremljalo več kot 270.000 ljudi. Program, ki je po besedah vodilnih na javni televiziji usmerjen v produkcijo »kakovostnih vsebin za širše občinstvo«, v leto 2024 vstopa z novo sezono odmevne nanizanke Življenja Tomaža Kajzerja.

Glavni lik v seriji je (kot ponuja že naslov nadaljevanke) Tomaž Kajzer, človek z istim imenom, ki ga igra isti igralec (Matija Vastl), vendar v vsaki epizodi živi popolnoma novo življenje. V izvirnem formatu avtorja Peter Bratuša in Špela Levičnik Oblak raziskujeta vprašanje, kaj bi se zgodilo z našimi življenji, če bi v določenem trenutku zavili drugam, se srečali z drugimi ljudmi, odraščali v drugačnem okolju.

Kot že rečeno, nanizanka preigrava različne življenjske scenarije enega in istega človeka. In četudi se vse skupaj sliši še tako abstraktno in alternativno, je pri širšem občinstvu očitno naletelo na zanimanje in pozitiven odziv. Slovensko občinstvo morda le ni tako »na prvo žogo« ali omejeno zgolj na resničnostne šove, tekmovanja talentov in narodno-zabavne oddaje.

V drugi sezoni, ki ima pet epizod in bo premierno predvajana 7. januarja, spoznamo Kajzerja kot koreografa, politika, kriminalista, nepremičninskega posrednika in duhovnika.

V drugi sezoni, ki ima pet epizod in bo premierno predvajana v nedeljo, 7. januarja, prihodnje leto na TV SLO 1 ob 20. uri, spoznamo Kajzerja kot koreografa, politika, kriminalista (specialista za poligraf), nepremičninskega posrednika in duhovnika. V posameznih epizodah bodo prikazane temeljne človeške dileme, kot so: ali je umor v določenih okoliščinah lahko pravičen, ali se res zavedamo, kaj vse smo pripravljeni narediti za doseganje ciljev, kaj sta skrb in idealizem in kaj paranoja, ali duhovniki lahko poznajo še kakšno močnejšo ljubezen, kot je ljubezen do Boga?

Glasbo za novo sezono serije je prispeval Anže Rozman, v Los Angelesu živeči slovenski skladatelj, med drugim nominiran tudi za prestižni nagradi grammy in emmy, ki se lahko obenem pohvali s tem, da sodeluje z velikanom hollywoodske glasbe Hansom Zimmerjem, njegove stvaritve pa lahko slišite tudi na Netflixu. V vidnih vlogah se bodo tokrat, poleg prej omenjenega Vastla, znašli Katarina Čas in Primož Pirnat (ki sta se pojavila že v prvi sezoni), pa Vlado Novak, Nataša Matjašec Rošker, Bojan Emeršič, Matej Zemljič, Uma Štader, Jernej Kogovšek, Borut Veselko, Brane Šturbej, Lotos Vincenc Šparovec in Domen Valič.

Tisti, ki so si imeli priložnost novo sezono serije že ogledati, pravijo, da gre za nekaj najboljšega, kar je kadar koli sproducirala TV Slovenija. No, o tem bomo presojali tudi gledalci, in sicer že kmalu po novem letu, do takrat pa vas puščamo z besedami, ki jih je v intervjuju za MMC povedal režiser nanizanke Peter Bratuša, ki so mu po prvi sezoni očitali, da ga zanimajo samo bogati.

»Vse Kajzerje povezuje to, da so v svojem delu uspešni in da se okolje na njihov uspeh ne odziva na način, kot bi si morda želeli. Slovensko povprečje – in to seveda ne velja samo za Slovence – poskuša zatreti vsakogar, ki izstopa, ki se dvigne nad večino. Tomaž Kajzer je v očeh okolice vedno nekdo, ki mu je treba malo porezati krila,« je sklenil režiser.