Komentar Mihe Šimnovca: Ogledalce, povej, kdo najboljši v deželi je tej

Ko se poslavljamo od leta, se pogosto hote ali nehote oziramo na različne dogodke in trenutke, ki so se nam v preteklih mesecih tako ali drugače vtisnili v spomin. To je tudi čas vseh mogočih izborov ter slavnostnih podelitev najrazličnejših priznanj za dosežene uspehe. Seveda v športu ni nič drugače. Kakor vsako leto bomo tudi v Sloveniji znova razglasili najboljše športnice in športnike, slovesna prireditev bo v torek, 19. decembra, že tradicionalno v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Člani Društva športnih novinarjev (DŠNS) smo se znova znašli pred težko nalogo, kako razvrstiti naše ase in šampionke glede na podvige, ki so jih dosegli v najmočnejši svetovni konkurenci. Kako ovrednotiti njihove dosežke v iztekajočem se letu? Zelo težko je med seboj primerjati uspehe iz različnih panog in ni jih malo, ki menijo, da je to nemogoče izvesti tako, da se nekomu ne bi delala krivica. Vsaka osvojena kolajna ima za seboj svojo zgodbo, za sleherno je bilo treba vložiti ogromno truda in prav vsaka si zasluži vse čestitke!

Kateri so najboljši slovenski športniki in športnice leta 2023, bo znano čez natanko dva tedna.

Naj navedem le nekaj primerov. Med kolesarji sta tudi v letošnji sezoni vidni vlogi pripadli zvezdnikoma Tadeju Pogačarju in Primožu Rogliču, toda čigavi podvigi imajo večjo težo? Pogijevo drugo mesto na dirki po Franciji proti Rogličevemu zmagoslavju na Giru in še tretjemu mestu na Vuelti, če se osredotočim le na največje tritedenske preizkušnje? In če grem naprej. Kaj je v smučarskih skokih vredno več: naslov svetovnega prvaka Timija Zajca v Planici proti tretjim mestom Anžeta Laniška v skupni razvrstitvi svetovnega pokala, novoletni in norveški turneji ter posebnem seštevku poletov?

Kdo je, denimo, dosegel več v kanuju: Benjamin Savšek z zlato lovoriko na svetovnem prvenstvu v Londonu ali Luka Božič s skupno zmago v svetovnem pokalu? In kam bi letos ob omenjenih športnikih umestili košarkarskega virtuoza Luko Dončića ter svetovnega podprvaka v metu diska Kristjana Čeha? Podobno širok repertoar je tudi v ženski konkurenci s plezalno kraljico Janjo Garnbret, evropsko prvakinjo in svetovno podprvakinjo v judu Andrejo Leški, skakalno svetovno rekorderko Emo Klinec in boksarsko šampionko Emo Kozin na čelu.

Veliko vprašanj, ki ponujajo ogromno bolj ali manj utemeljenih odgovorov. Kateri športniki in športnice so najboljši v letu 2023 po izboru DŠNS, bo znano čez natanko dva tedna, dejstvo pa je, da bi si po svoje prav vsi omenjeni zaslužili priznanje.