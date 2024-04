Komentar Mihe Šimnovca: Najbolj izobražena ekipa

En teden pred svojim dnevom D na evropskem prvenstvu v judu, ki bo od četrtka do nedelje v Zagrebu, je vrhunski slovenski borki Maruši Štangar uspel nov veliki met. Na Hrvaško se namreč odpravlja kot novopečena magistrica inženirka živilstva.

Mlajša od sester Štangar (starejša Anja, ki je tudi odlična judoistka, se je medtem lotila doktorata iz biomedicine) je na biotehniški fakulteti v Ljubljani uspešno zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Tehnologija izdelave liofilizirane ovčje albuminske skute ter njena uporabnost v prehrani športnikov in gastronomiji.

»Gre za naravni proizvod, ki je zelo kakovosten in koristen iz več razlogov, saj je dober vir beljakovin, poleg tega ima precej vitaminov, mineralov ... Zaradi načina izdelave, ko se skuto s pomočjo liofilizatorja (sušilnika za zamrzovanje) na hitro zamrzne, ima tudi zelo dolg rok trajanja, tako da je zelo priročen na potovanjih in tekmovanjih,« je razložila 26-letna Ljubljančanka. Ker prisega na zdravo naravno hrano in se izogiba prehranskim dopolnilom, tudi sama nemalokrat poseže po tem izdelku. Z njim se oboroži, ko ve, da jo čaka slaba ponudba letalske in hotelske hrane.

Da ga bi bilo koristno umestiti tudi v športno prehrano, ugotavljajo različni strokovnjaki, to lahko iz svojih izkušenj potrdi tudi Maruša, ki je sicer na najboljši poti, da si po Tokiu 2021 pribori tudi nastop na OI v Parizu. Judoistka Olimpije, ki je pred petimi leti v kategoriji do 48 kg zablestela z bronasto kolajno na evropskem prvenstvu v Minsku, v svetovnem pokalu pa je zbrala že 14 stopničk, je torej lep primer, da je mogoče vrhunski šport usklajevati s študijskimi obveznostmi. V tem japonskem borilnem športu je sicer takšnih kar nekaj.

Maruša Štangar se bo pojutrišnjem na evropskem prvenstvu v judu prvič borila kot novopečena magistrica inženirka živilstva.

V ekipi za EP so ob magistrici Maruši še diplomirana ekonomistka Andreja Leški, ki bo v Zagrebu branila zlato iz Montpellierja 2023, Enej Marinič, ki obiskuje 2. letnik magistrskega študija na ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, magistrskega študija se je v Novem Sadu lotil tudi Vito Dragič, tu so še Metka Lobnik (4. letnik pedagoške fakultete v Mariboru), Kaja Kajzer (na fakulteti Alma Mater jo do konca študija fizioterapije ločita le še praksa in diploma), Kaja Schuster (1. letnik fakultete za elektrotehniko) ... Skoraj zagotovo najbolj izobražena slovenska reprezentanca.