Komentar Mateja Lahovnika: Zdravniška stavka

Za spor sta potrebna dva in tudi za stavko zdravnikov sta krivi obe strani, sindikat Fides in vlada. Vlada je ob začetku mandata napovedala, da bo zdravstvena reforma ključna prioriteta, kot rok za začetek pa postavila 1. 1. 2024. Namesto reforme imamo rekordne čakalne dobe ter nezadovoljne zdravstvene delavce in paciente. Nobene logike ni, da ministrica za zdravje ni članica pogajalske ekipe in ni prisotna na pogajanjih z zdravniki.

Minister je politično odgovorna oseba za stanje v svojem resorju in stavka zdravnikov je resna stvar. Naša ministrica za zdravje pa je v času zdravniške stavke odpotovala v Pariz na mednarodni posvet o inovacijah v zdravstvu. To je približno tako, kot da bi predsednik Gasilske zveze Slovenije ob hudem požaru na Krasu odpotoval v tujino na mednarodni posvet o inovativnih tehnikah gašenja.

Svoj del odgovornosti pa nosi tudi sindikat Fides. Namesto da bi izpostavil zahteve za boljše pogoje dela, od katerih bi imeli koristi zdravniki in pacienti, se osredotoča na plače zdravnikov. Vlada se je sama zapletla pri pogajanjih o plačah, ko je najprej zdravnikom obljubila poseben plačni sistem, nato pa vsem ostalim sindikatom, da posebnih ločenih sistemov ne bo. Fides pa je odgovoril z iracionalno zahtevo o visokem dvigu fiksnih plač.

Vladi in Fidesu se ponuja kompromis, ki bi koristil pacientom, ampak ga nobena stran ne želi videti. To je, da se precej zniža fiksni del plače zdravnikom, hkrati pa precej poveča variabilni del, ki je odvisen od opravljenega dela. V trenutnem sistemu so zdravniki razporejeni v plačne razrede ne glede na količino opravljenega dela. Edini, ki so plačani po učinku v javnem zdravstvu, so koncesionarji, zato ne stavkajo, ker tudi ne bi mogli izplačati plač zaposlenim.

Rešitve slovenskega zdravstva obstajajo, ampak jih vladajoči zaradi ideologije, stavkajoči sindikat Fidesa pa zaradi svojih parcialnih interesov ne želijo videti. Avstrijsko zdravstvo je učinkovito, ker se držijo osnovnega načela, da lahko v javnem zdravstvu delajo vsi zdravniki, ki izpolnjujejo zahtevne strokovne pogoje, ampak so tudi plačani glede na to, koliko naredijo.