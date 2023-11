Komentar Mateja Lahovnika: Veliko sporov za veliko denarja

Star pregovor pravi, da ko je veliko denarja na kupu, se tudi v dobrih familijah skregajo. Spori okoli denarja, zbranega po poplavah, to potrjujejo. Prebivalcem, občinam in podjetjem je bilo do zdaj izplačanih že 410 milijonov evrov, kar je 270.000 povprečnih neto plač oziroma znesek, ki je enak skupnemu mesečnemu znesku vseh pokojnin v Sloveniji. Zato je nenavadno, da nekateri še vedno trdijo, da denarja niso prejeli ali pa da so ga prejeli malo.

Dejstvo je, da na terenu ni videti, kam je šlo teh 410 milijonov. Zato bi morala vlada čim prej objaviti natančen seznam prejemnikov pomoči oziroma kdo je dobil, zakaj je dobil in koliko je dobil, saj gre za javna sredstva. Javna objava vseh podatkov je najboljši način preprečevanja zlorab.

Zelo klavrno se odvija tudi zgodba zbiranja pomoči za gasilca Sandija, ki je v Mengšu reševal otroke iz vrtca. Dobri ljudje so donirali prek pol milijona evrov in ob toliko denarja so se potencialni upravičenci hitro skregali. Gasilec Sandi še nima denarja, partnerica, ki je medtem postala bivša, pa pričakuje, da bo denar šel za obnovo poplavljene hiše, ker se je s tem namenom zbiral.

V gasilskem društvu Mengeš pa ne želijo nakazati tistega dela pomoči, kjer namen darovalca ni jasno razviden in bi lahko šlo tudi za donacijo gasilskemu društvu. Navsezadnje so otroke iz poplavljenega vrtca reševali tudi drugi gasilci, v širši javnosti pa se je širila le fotografija enega. Zato bo verjetno eden izmed gasilcev prejel med četrt in pol milijona evrov, ostali, ki so v tem vrtcu tudi reševali otroke, pa nič ali bistveno manj. Spor bodo očitno reševali z odvetniki.

Kakor koli, zneski skupne ocene škode po poplavah so nihali od pol milijarde do deset milijard, zdaj pa smo pri oceni treh milijard. Zato so marsikomu zrasli apetiti, saj se je z milijardami opletalo kot z bombončki. Najslabše bo, če ne bo popolne preglednosti pri delitvi pomoči in bo prihajalo do zlorab delitve javnih sredstev ter bodo izvajalci gradbenih del navijali cene. V tem primeru bo ob naslednji naravni nesreči težko kdo prepričal ljudi, naj bodo spet tako solidarni.