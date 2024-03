Komentar Mateja Lahovnika: Sveta regratova preproščina

V ekonomiji ceno določata ponudba in povpraševanje, poštena tržna cena storitve ali proizvoda pa je tam, kjer se ponudba in povpraševanje srečata. V Sloveniji očitno tega marsikdo ne razume. Če bi, potem poleti družbena omrežja ne bi preplavile objave navitih računov za gostinske in druge turistične storitve, znana slovenska TV-voditeljica pa se v teh dneh ne bi na družbenih omrežjih razburila, ker je regrat po 20 evrov za kilogram na ljubljanski tržnici.

Objavljanje visokih cen samo po sebi ne bi bilo bizarno, če ne bi tisti, ki jih objavljajo, hkrati po teh istih cenah »kofetkali«, pili piva ali kot v zadnjem primeru, kupili regrata. Navsezadnje nihče nikogar ne sili, da nekaj kupi in si lahko vsakdo regrat nabere sam, pa še na svežem zraku bo ob nabiranju. Treba pa je seveda v naravo, biti kar nekaj časa pripognjen in tudi tvegati, da lepo nalakirani nohti ne bodo več tako lepi, ko bo košara polna regrata. Kdor tega ne želi, želi pa jesti regrat, se mora pač sprijazniti, da mu bo ponudnik vse to zaračunal v ceni.

Očitno je v Ljubljani veliko takšnih, ki imajo radi regrat, ne da pa se jim ga nabirati, ampak si ga lahko kljub visoki ceni tudi privoščijo. Kmetje na tržnici pa niso neumni, da tega ne bi izkoristili. Veliko ljudi pri nas ima težave z razumevanjem osnov ekonomije. Na primer, da v lokalu tik ob Blejskem jezeru ne plačajo le cene piva, ampak lokacijo in storitev. Celo aktualna kmetijska ministrica je javno zagovarjala, kako bi morala trgovina imeti ničelno maržo. Ministrica očitno ne razume, da trgovina pokriva stroške dela in prostorov ter vsega drugega iz razlike med prodajno in nabavno ceno.

V Sloveniji je bilo včasih vrtičkarstvo nacionalni šport. Ljudje so bili navajeni, da veliko sami pridelajo in tudi koline so bile prej pravilo kot redkost. Danes je tega veliko manj. V sodobnem političnem novoreku bi zapisali, da smo pač manj samooskrbni. Nekaj k temu pripomorejo tudi birokratski predpisi. Včasih so ljudje pač znali bolj poskrbeti zase, danes pa je lažje kot nekaj narediti sam storitev kupiti in se nato na družbenih omrežjih pritoževati, kako je drago.