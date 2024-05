Komentar Mateja Lahovnika: Slovenci v raju

»Limonada« komercialne televizije Skrito v raju je več tednov zapored dosegala daleč najvišjo gledanost med vsemi televizijskimi oddajami. Več tednov zapored je presegala celo tako priljubljeno oddajo, kot je Masterchef, ali pa na primer dnevnoinformativno, kot je 24ur. Na nacionalni TV, ki jo vsi financiramo z obveznim prispevkom, je gledanost dnevnoinformativnih oddaj tako ali tako strmo upadla, zato lahko tam o visokih ratingih gledanosti samo sanjajo.

Recept, kako pritegniti slovenske gledalce pred zaslone, je bolj preprost, kot marsikdo misli.

Skrivnost uspeha te nadaljevanke je, da je lepo zadela genotip Slovencev. Slovenci namreč ljubimo poletje, sonce, hrvaško morje, borovce, kamp s prikolico in dober žar. Če k temu dodamo še zapleteno poletno romanco, je zgodba o uspehu takšnih serij zagotovljena. Del uspeha je verjetno tudi to, da scenarij ne sme biti kaj prida zapleten. Povprečen gledalec je nadaljevanko zlahka spremljal, če si je ogledal le en ali dva dela na teden. Očitno je recept, kako pritegniti slovenske gledalce pred zaslone, bolj preprost, kot marsikdo misli. Hrvaški turizem bo sicer tudi letos presegel rekorde. V prvi četrtini letošnjega leta so največ prenočitev med tujimi gosti seveda ustvarili Slovenci. Hrvati letos pričakujejo med pet in 15 odstotki več prihodkov kot lani, pri čemer so že lani s turizmom od tujih gostov uradno zaslužili 14,6 milijarde evrov. Neuradno, če upoštevamo tudi velik del sive ekonomije, pa so južni sosedje s turizmom zaslužili kar 20 milijard evrov.

Skrito v raju FOTO: Tvspored-service

Visok izplen od turizma je deloma posledica tudi vse višjih cen, o katerih se tradicionalno vsako leto na družbenih omrežjih, tudi pri nas, zakuri huda polemika. Zato ni presenetljivo, da se marsikateri Slovenec z navitimi cenami na hrvaški obali spopada s polnim prtljažnikom živil in pijače, ki jo pripelje s sabo na dopust. Živimo v precej nemirnih časih, ko se zdi, da se premikamo iz ene krize v drugo. Zato so ljudje bolj ali manj siti politike in željni lahkotnih zabavnih zgodb iz vsakdanjega življenja, medtem ko jih visoka politika kaj prida ne zanima. Potencial za nove resnične in izmišljene zaplete Slovencev na hrvaški obali pa je očitno še velik.