Komentar Mateja Lahovnika: Škodljiva zdravstvena politika

Skoraj ne mine teden, da nas politika ne bi presenetila s kakšno novo afero v zdravstvu. Zdravstveno aplikacijo zVEM si lahko vsakdo enostavno naloži na mobilni telefon in je bila zelo praktična, saj smo lahko takoj, ko so bili izvidi naših preiskav na voljo, te tudi pogledali.

Ni bilo treba čakati več dni ali tednov na pošto ali obisk pri osebnem zdravniku, da bi dobili vpogled v izvid. Po novem pa ne bomo mogli več pogledati svojih izvidov takoj, ampak s 30-dnevnim zamikom. Kaj je potem sploh smisel zVEM in digitalizacije?!

Oblast nas ima za popolne bedake, ker nam onemogoča, da bi takoj pogledali izvide, ki so na aplikaciji že naloženi, ampak morajo tam ležati 30 dni. Kakor da bi šlo za pršut in ne naše zdravje. Obljubljali so zdravstveno reformo, dobili pa smo nove afere in nelogičnosti, ki se vrstijo druga za drugo.

Obljubljali so zdravstveno reformo, dobili pa smo nove afere in nelogičnosti.

Pacienta, ki je v izolski bolnišnici nujno potreboval operativni poseg na srcu, so na nujen poseg napotili v Italijo, čeprav so imeli le nekaj metrov od prostorov izolske urgence tistega dne na voljo tako operacijsko dvorano kot kader. Namesto da bi življenjsko ogroženega pacienta operirali nekaj metrov stran v zasebnem zavodu, ki je imel vse pogoje, so raje tvegali s prevozom v tujino.

Zdravstvena politika pri nas očitno v središče ne postavlja pacienta, ampak ideološki boj tudi za ceno življenj. Primer tega je tudi na drugem koncu države, v Celju, kjer kirurg Klokočovnik v celjski bolnišnici ne sme operirati, saj se je ministrstvo za zdravje odločilo, da ima neustrezno dovoljenje. Pacienti torej čakajo na operacijo na srcu, ker se je politika tako odločila. Metanje polen pod noge zdravnikom, ki želijo, a očitno pri nas ne smejo delati, je očitno.

Ne smemo pozabiti, da je ministrstvo v postopku (ne)izdaje dovoljenja od Splošne bolnišnice Celje celo zahtevalo pisno izjavo, da je res bolnišnica. Namesto da bi se ukvarjali s tem, kako zdravstvenim delavcem čim bolj omogočiti delo, pacientom pa zagotoviti ažurne informacije, se dogaja nasprotno. Zdravnikom otežujejo delo, pacienti pa na svojih telefonih ne smejo več takoj pogledati svojih izvidov.