Komentar Mateja Lahovnika: Poskus resetiranja stranke

Na sobotnem izrednem kongresu socialdemokratov so, po aferi Litijska in odstopu predsednice stranke Tanje Fajon, poskušali resetirati stranko. Minister za gospodarstvo Matjaž Han je v tekmi za novega predsednika stranke tesno, a pričakovano zmagal, saj je med boljšimi ministri te vlade in je v javnosti zaradi pragmatizma najbolj priljubljen politik stranke. Z njegovo izvolitvijo se je izpolnilo pričakovanje premierja Goloba, da so vsi predsedniki koalicijskih strank hkrati tudi ministri in prevzemajo neposredno politično odgovornost za delo vlade.

Po zadnji anketi Mediane sicer pozitivno ali zelo pozitivno delo vlade ocenjuje le 15,7 odstotka vprašanih, kar 51,2 odstotka vprašanih pa delo vlade vidi negativno oziroma zelo negativno. To pa pomeni, da novega predsednika socialdemokratov v vladi čaka veliko dela, če bodo želeli pridobiti naklonjenost volivcev.

Za razliko od mnogih politikov na levi Han pri komuniciranju z javnostjo ne uporablja toliko prežvečenih političnih fraz, ampak se rad bolj po domače izrazi, kar je ljudem bližje. Njegova prednost je tudi, da za razliko od katerega drugega politika odkrito prizna napako, ko vlada s kakšno uredbo ali zakonom naredi več škode kot koristi. Zato med gospodarstveniki velja za glas razuma v vladi, ki sicer prevečkrat sprejema različne birokratske predpise, s katerimi podjetnikom otežuje poslovanje, ljudem pa življenje. Spomnimo se samo neposrečenega predloga »štempljanja« delovnega časa, ki se je izkazal za tako neživljenjsko ureditev, da so se vsi držali za glavo. Podobno je veljalo za zakonski predlog, s katerim so želeli prepovedati kurjenje na drva v deželi, ki je sicer bogato prekrita z gozdom.

Gospodarstvo je preveč pomembno, da bi ga lahko vlada zanemarila, in če se bo v prihodnje zaradi večje politične teže gospodarskega ministra v vladi bolj slišal glas razuma, bo to na dolgi rok dobro za vse. Sobotni vojaški napad Irana na Izrael bo še dodatno zapletel mednarodne politične razmere in bo zagotovo imel tudi pomembne gospodarske posledice za Slovenijo. V takšnih razmerah pa potrebujemo pragmatične politike.