Komentar Mateja Lahovnika: Politična odgovornost

Politična odgovornost je lahko subjektivna ali objektivna, ampak v primeru ministrice za pravosodje gre pri nakupu sporne nepremičnine za subjektivno odgovornost. Ministrica je namreč sporno pogodbo o večmilijonskem nakupu nepremičnine podpisala sama, zato se ne more na nikogar izgovarjati. Na pogodbi je njen podpis in tu se zgodba o njeni odgovornosti začne in konča.

Ravnala je kot slab gospodar, in če bi kupovala nepremičnino zase, je zagotovo ne bi kupovala po principu videno-kupljeno, ne da bi si sploh ogledala, kaj kupuje. Prelaganje odgovornosti na službe ministrstva deluje kot poskus cenenega reševanja njene politične kože. Če že sama noče razumeti, zakaj mora odstopiti, pa bi to morali razumeti v njeni stranki Socialnih demokratov, ki tako radi poudarjajo odgovornost in solidarnost. Bolj ko bo ministrica Švarc Pipanova odlašala s svojim odstopom, bolj bo škodila vladi in svoji stranki.

Podobno velja tudi za njeno kolegico v vladi, ministrico za digitalizacijo Stojmenovo Duh. Bolj kot po njenih dosežkih na področju digitalizacije si jo bomo zapomnili po rekordni porabi javnih sredstev na njeni službeni kartici. Samo v desetih mesecih ji je namreč uspelo zapraviti več kot deset tisoč evrov, tempo porabe pa še stopnjuje s svojo udeležbo na mondenem forumu v švicarskem Davosu. Zaradi spornega nakupa 13.000 starih računalnikov, ki jih imajo sedaj v skladišču, bi morala že zdavnaj odstopiti. Do sedaj ji jih je uspelo razdeliti 39, za razdelitev preostalih pa bo očitno treba celo sprejeti poseben zakon.

Obe ministrici se obnašata, kakor da smo ena izmed najbogatejših držav, kjer se cedita med in mleko ter ne vemo, kam z denarjem. Razmetavanje javnega denarja v času hude draginje, ko vse več ljudi zaradi vse višjih življenjskih stroškov vse težje živi, je milo rečeno neodgovorno in zahteva politično odgovornost. Premier Golob ima idealno priložnost za rekonstrukcijo vlade, ki bi se morala začeti z zamenjavo obeh nesposobnih ministric. Če tega ne bo storil in ju bo zadržal v vladi, bo vlada izgubila še tisto verodostojnost, ki ji je sploh še preostala.