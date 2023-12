Komentar Mateja Lahovnika: Kmečka in politična logika

Kmetje zaradi nekaj plevela ne požgejo cele njive, ampak izruvajo plevel. Lotijo se problema pri korenini, tam, kjer tudi je. Slovenska politika pa praviloma uporablja drugačno logiko in zaradi nekaj problematičnih posameznikov udari vse. Prepogosto se zdi, da je slovensko pravosodje namenjeno le kaznovanju malih rib, velike ribe, ki storijo težja kazniva dejanja, pa se tako ali drugače izmuznejo.

Namesto da bi kaznovali podjetnike, ki kršijo delovno zakonodajo glede delovnega časa, je politična oblast z birokratsko regulacijo tega področja poslovanje in življenje zagrenila vsem, tudi tistim, ki delajo po pravilih. Nič drugače oblast ne ravna, ko gre za prometno varnost.

V Sloveniji imamo žal kar precej primerov prometnih nesreč s smrtnim izidom, ko so povzročitelji krepko kršili prometne predpise, ob tem pa bili še močno pijani, včasih celo pod vplivom drog. Kazni v takšnih primerih so praviloma nizke glede na vse povzročene posledice, na kar opozarjajo tako mediji kot javnost.

Sta dve leti zapora za nekoga, ki močno pijan in pod vplivom drog prevozi rdečo luč in povzroči smrt nedolžnih ljudi, res dovolj in je takšna kazen res vzgojna? Pogosto takšni kršitelji ne odsedijo niti tega, ampak le dve tretjini kazni, ali pa še to »odslužijo« z družbenokoristnim delom. Ne pozabimo tudi na večkratne povratnike, ki serijsko povzročajo težje prometne prekrške in so stalni gosti črnih kronik.

Policija se pogosto izgovarja na tožilstvo, tožilstvo na procedure, sodniki pa s časovno oddaljenostjo upoštevajo cel kup olajševalnih okoliščin. Zato je takšnih brezvestnih nevarnih voznikov na naših cestah preveč in prav ti so največja grožnja v prometu.

Očitno se je pri nas lažje spraviti na vse voznike kot iz prometa odstraniti najbolj problematične. Zato so poslanci soglasno sprejeli resolucijo o varnosti cestnega prometa, po kateri se bomo lahko vozniki za volan usedli le z 0,0 alkohola v krvi. Namesto da bi s cest odstranili res nevarne voznike, so se spravili na vse, ki spijejo deci vina. Očitno res obstaja velika razlika med zdravo kmečko logiko in politično logiko.