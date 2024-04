Komentar Mateja Lahovnika: Butalski ukrep

Ministrstvo za zdravje se je odločilo, da bodo število pacientov, ki z napotnicami »zelo hitro« čakajo nedopustno dolgo, zmanjšali tako, da bodo podvojili dopustno čakalno dobo s 14 na 30 dni. Tisti, ki se je na ministrstvu za zdravje spomnil tega ukrepa, očitno misli, da je Fran Milčinski napisal Butalce kot priročnik za ukrepe. To je tako, kot da bi se policija odločila, da podvojijo najvišjo dopustno hitrost v naselju s 50 km/h na 100 km/h, da bi lahko prikazali, kako se je število kršiteljev zmanjšalo.

V zadnjih dneh so zdravniki iz različnih zdravstvenih ustanov objavljali pisma, v katerih so opozarjali, da je javno zdravstvo pred dokončnim razpadom. Ministrstvo za zdravje pa je, namesto resnih ukrepov, določilo, da se bodo dopustne čakalne dobe pač podaljšale. Ciniki se sprašujejo, ali ne bi bilo lažje sprejeti kar pravilnika, da ne sme nihče več zboleti.

Za slabo stanje niso krivi zdravstveni delavci, ki na to stanje opozarjajo, ampak ministrstvo, ki je nosilec zdravstvene politike in namesto resnih ukrepov ponuja birokratske ukrepe, s katerimi bodo še tiste zdravnike, ki vztrajajo, pregnali v tujino. Takšen primer je Zakon o digitalizaciji, po katerem bi zdravnikom, ki podatkov ne vnašajo v elektronski karton, vzeli licenco.

Očitno nekateri na ministrstvu mislijo, da je zdravnikov preveč in ne premalo. Zdravniki bolnišnice Ptuj so ministrstvo za zdravje obvestili, da so dodatne zdravnike iskali tudi s pomočjo agencije v Makedoniji, ampak jih je agencija zavrnila, češ da Slovenija ni več zanimiva za zdravnike iz te države, saj jih bolj zanimajo države zahodno od nas. Razmere v zdravstvu so torej že tako kritične, da Slovenija ni več zanimiva niti za zdravnike z zahodnega Balkana.

Zanimanje domačih zdravnikov za najbolj kritične specializacije je tako in tako na najnižji točki. Na aktualni razpis za specializacije se je na 70 prostih mest za družinsko medicino prijavilo le 22 zdravnikov, na 30 prostih mest za urgentno medicino pa le 5. Kaj se mora torej še zgoditi, da bodo na ministrstvu za zdravje ugotovili, da so razmere skrajno resne, javno zdravstvo pa pred razpadom?