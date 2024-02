Komentar Mateja Lahovnika: Boj za stolčke

V Sloveniji smo lani zabeležili rekorden padec industrijske proizvodnje in najvišjo inflacijo v zadnjih 10 letih. Slovenska proizvodnja se je zmanjšala v vseh najpomembnejših dejavnostih, in sicer v povprečju za 5,3 odstotka. Dobro je, da se vsaj inflacija malo umirja, ampak hkrati se soočamo z valom stavk in nezadovoljstva.

Pritisk na plače je velik v vseh sektorjih, saj se tudi cene dvigajo, delavcev na trgu pa manjka. Vse več ljudi ima upravičeno občutek, da je vladi koordinacija ekonomskih politik in nujno potrebnih reform preprosto ušla iz rok. K temu veliko prispevajo vidni politiki koalicije, ki se namesto s težavami ljudmi ukvarjajo z reševanjem svojih sporov.

Bližje ko bodo volitve v Evropski parlament, bolj se bo stopnjeval politični spopad, saj je Bruselj za slovenske politike obljubljeno mesto. V petih letih mandata namreč evropski poslanec zasluži milijon evrov, zato bo boj za stolčke v Evropskem parlamentu res hud.

Evropski poslanec prejme 9000 evrov bruto plače na mesec in še dodatnih 4500 evrov pavšala za razne stroške, službeni avto, plačane potne stroške in še dnevnice po 320 evrov za zasedanja parlamenta. Po koncu mandata pa so najprej upravičeni do nekajletnega nadomestila za opravljanje funkcije in nato še do posebne pokojnine. Zato je že zdaj jasno, da bolj ko se bo potapljala domača politična ladja, večji bo spopad za stolčke v Bruslju.

Slovenija bo po novem imela v Evropskem parlamentu enega poslanca več, torej skupaj devet poslancev. Kandidatov bo zagotovo veliko, stolčkov pa je samo devet, tako da bo oster spopad. Ne samo med strankami, ampak tudi znotraj strank in list kandidatov.

Za evropske volitve je namreč značilno, da se lahko kandidati v Evropski parlament prebijejo tudi s preferenčnimi glasovi, če se potrudijo. To pa pomeni, da imajo lepe možnosti tudi nižje uvrščeni kandidati na listi, da preskočijo tiste, ki so uvrščeni pred njimi, če prepričajo dovolj ljudi, da jim podelijo preferenčni glas. Političnih iger nam zato v naslednjih mesecih zagotovo ne bo manjkalo, vprašanje pa je, kako bo s kruhom, saj ekonomski podatki trenutno niso dobri.