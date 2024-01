Komentar Mateja Fišerja: Njuz net

»Šarm el Šejk, 10. december 2010. Morski pes, ki je prejšnji teden v Šarm el Šejku poškodoval štiri turiste in enega ubil, je bil premagan danes zgodaj zjutraj, ko je nanj s skale nedaleč od plaže skočil srbski turist,« je sporočilo egiptovsko ministrstvo za turizem. Z ministrstva so sporočili, da je srbski turist pod vplivom alkohola skočil v morje in padel naravnost na morskega psa ter ga na kraju pokončal.

Čeprav je turist iz Srbije po nesreči premagal nevarno žival, se mu ministrstvo za turizem zahvaljuje v imenu celotne države in vseh turistov, ki so trenutno v Egiptu, da jih je rešil tega napada. To je rešilo ta del turistične sezone v Egiptu – piše v sporočilu egiptovskega ministrstva …

Kot neuradno izvemo, bo egiptovska vlada Steviću in Ubiparipu podarila bon za brezplačne počitnice v Šarm el Šejku za naslednjih deset let, prejela pa bosta tudi zvezdici s svojima imenoma na Ulici srbsko-egiptovskega prijateljstva. To je del novice, ki jo je decembra 2010, zgolj nekaj tednov po ustanovitvi, objavil srbski portal Njuz.net. Novico je najprej prevzela makedonska tiskovna agencija, sledili pa so ugledni regionalni in svetovni mediji, vključno z New York Postom.

Novica je bila namreč popolnoma izmišljena. Njuz.net je satirični portal, ki ga je ustanovil Dejan Nikolić, na katerem so vse novice popolnoma izmišljene. Res je, da se v veliko primerih naveže na aktualno dogajanje v družbi, vendar gre za satiro oziroma, kot sami sebe poimenujejo, »novice v ogledalu«.

Če zavrtimo čas nazaj, gre pri razdruževanju nekdaj skupne države za moment, ki ni bil zgolj upravni izziv, ampak še posebej mentalni. Padla je ideja o bratstvu in enotnosti in naenkrat so na vrh agende prišle ideje o domačnosti in premišljevanje znotraj lastnih meja. Pri vsem tem so največ izgubile generacije, ki so bile premlade, da bi jih kdorkoli karkoli vprašal, in prav te so, kot je to v navadi, potegnile najkrajšo. Izgubljene generacije. In te izgubljene generacije, ki niso imele možnosti potovati in se družiti izven lastnih »držav«, so v nekem trenutku našle lastni glas izven utečenih in družbeno sprejemljivih poti.

V Srbiji je eden od teh vsekakor Njuz, ki se ukvarja z družbenimi anomalijami za lastnimi mejami. Njuz je ogledalo, za katero bi lahko rekli, da je izgubilo ambicijo, da lahko sproži velike družbene spremembe, vendar se tudi pri tej utopiji ne predaja. Opozarja na anomalije in agitpropovsko dikcijo oblasti, ki žali inteligenco posameznika, kar pa ne izključuje inteligence množic.

Tako je Njuz še vedno eden redkih glasov razuma sodobne Srbije, za katero lahko trdimo, da mentalno temelji na zgodbah iz preteklosti, s katerimi zastrupljajo generacijo za generacijo in ki temeljijo na mitskem pogrevanju idej o junakih, dobljenih ali izgubljenih bitkah in Kosovu, ki naj bi bilo ne vem kako pomembno za blaginjo življenja sodobnih ljudi.

Tako je Njuz eden redkih, če ne edini urbani medij, ki je glasnik zdrave pameti, čeprav skozi izmišljene novice, ker so prav tam včasih realne novice, ki jih objavljajo resni mediji, veliko bolj absurdne, kot si jih lahko izmislijo v Njuzu. Ko želite izvedeti, kaj je novega v nekdanjih bratski republiki, lahko berete tudi Njuz ali poslušate podkast, ki ga ustvarja ista ekipa.