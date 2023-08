Tako bi mogoče šla misel Riharda III. danes, v sodobnih, z zelenim kompromisom obarvanih časih. Na koncu tako in tako ostaneš brez kraljestva kot tudi konja. Ampak naj bo. Pred dnevi smo dobili sporočilo, da so neznanci iz znanega muzeja likovnih umetnosti ukradli slovito sliko Črnka z avokadom, vredno več sto tisoč evrov. Vodstvo muzeja pravi, da je bila zavarovana z najsodobnejšimi tehničnimi sredstvi, kriminalisti pa dodajajo, da tovrstni podvig ni bil mogoč brez informacij, ki bi jih nepridipravi prejeli od nekoga, ki je zelo blizu hiši ali celo znotraj nje.

Slika je bila narejena po naročilu znamenitega angleškega barona, lastnika plantaž avokada, ki se je zaljubil v eno od nabiralk avokada, se z njo poročil in ji na koncu zapustil vse svoje premoženje. Baronesa je na koncu sliko prepustila muzeju, saj je želela, da njena življenjska zgodba postane dostopna širši javnosti ter spodbuda vsem zatiranim ženskam, da naj nikoli ne prenehajo verjeti v pravljice. Zgornji del besedila, ki ste ga prebrali, ni resničen. Ne obstaja niti obiralka avokada, niti baron lastnik plantaže, ne obstaja niti muzej, ki bi prejel sliko, in ne obstaja niti slika Črnka z avokadom. To lahko imenujete laž, potvorjena novica, medijska konstrukcija ali kaj podobnega. Vendar ne boste verjeli, zgornjemu besedilu bi lahko tudi verjeli. Res je, da so vojna, poplave in neurja danes dokaj pomembne teme, tako za tiste, ki pri tem trpijo ali, kot bi rekli po domače, so pri tem naje*ali, kot tudi za tiste, ki s to temo iščejo delček medijske pozornosti. Vendar kot so to imenovali stari, so nekaj besede, drugo pa dejanja. In tako se na koncu, ko ugasnejo kamere, stvar postavi na pravo mesto.

Takrat se vsi začnejo ukvarjati z avokadom. Živijo, zdravo in naenkrat je postal maslen okus v ustih nekaj najboljšega, kar si posameznik lahko zaželi. Vse fensi oštarijice imajo na svojem meniju avokado. Če ga nimajo, pač niso fensi oštarijice, niso v koraku s časom in ne razumejo časa, v katerem živimo. Ker kolikor toliko ozaveščenemu gostu, tistemu, ki sledi, kaj je dandanes in, ne more nič bolj polepšati dneva kot avokado. Grem tja, kjer imajo avokado. Tako je avokado postal eden glavnih kastnih razlikovalcev današnjega dne. Vse lahko preživimo, vojno, poplave in neurja, samo da dobimo svoj vsakdanji avokado. Ker je zdrav, ker nam osmisli vsakdan. Vendar je tudi to žal zelo podobno kot marsikatera fensi stvar, ki jo jemljemo kot danost, ne da bi dejansko razumeli, za kaj gre. Povej mi, kaj ješ, in povem ti, kdo si.

Ali drugače povedano, povej mi, kdo si, in povem ti, ali lahko ješ avokado. Avokado ni za vsakogar. Lep primer so poročila, ki so blizu angleškemu dvoru. Ko je bila žena princa Williama Catherine Middleton noseča, so mediji opevali njeno skrb za bodočega angleškega prestolonaslednika in se navduševali nad dejstvom, da ji je William prinesel avokado. Ko je bila noseča žena princa Harryja Meghan Markle, tista nekoliko bolj temnopolta snaha, pa so jo začeli nabijati na kol, prav zaradi dejstva, ker uživa avokado. Pridelava kilograma avokada zahteva tisoč litrov vode, uporablja se težka kemija, pridelovalci so v sužnjelastniškem odnosu z lastniki plantaž, pridelava avokada prispeva h krčenju gozdov, zastrupljanju narave in tako gospodična podpira kršenje človekovih pravic, uničevanje narave, umore in še marsikaj drugega.

Mnoge, tudi fensi gostilnice po svetu so prav zaradi tega odstranile avokado s svojih menijev. Kako gre že tista potvorjena novica o sliki Črnka z avokadom? In tako je bil avokado eden od razlogov, da se je gospodična odpovedala kraljestvu. Dala je kraljestvo za avokado.