Komentar Matej Fišerja: Adrian Newey

Pred nekaj urami so v svetu formule 1 zakrožile govorice, da naj bi Adrian Newey podpisal pogodbo s Ferrarijem. Doslej še ni uradne potrditve (ta zapis nastaja v četrtek, 13. junija 2024), vendar je sam Newey že pred nekaj meseci napovedal, da je to njegova zadnja sezona pri Red Bullu. Triletna pogodba tega genija formule 1 naj bi bila težka 105 milijonov ameriških dolarjev.

Za zdaj še ni popolnoma jasno, ali na drugi strani pogodbe stoji Ferrari, vendar govorice pravijo, da prehaja k neposrednemu tekmecu. Da se Newey in Ferrari vohata, je bilo povedano že pred nekaj meseci, ko je Newey naznanil svoj odhod, obenem pa naj bi naslednje leto za Ferrari vozil sedemkratni svetovni prvak v formuli ena, Lewis Hamilton. Sicer je prav Newey tisti, ki je doslej kar trikrat zavrnil prehod v ekipo vzpenjajočega se konja. Tokrat naj bi šlo zares, ker je baje ta prestop tudi želja Hamiltona, obenem pa je Newey izjavil, da bi mu bilo v veselje delati s sedemkratnim svetovnim prvakom. Kot je videti, tudi Ferrari misli resno in želi v naslednji sezoni sestaviti ekipo, ki bo po letu 2008 ponovno prevzela tron tega tehnično najbolj izzivalnega tekmovanja. Avtomobilska industrija spada med najbolj konkurenčne in formula 1 je vsekakor vrh te industrije. Prav v tem tekmovanju se na najvišji ravni dokazujeta tehnična popolnost in skladnost avtomobila, šoferja in ekipe. Čeprav gre za komercialno tekmovanje, pa še vedno temelji na tehničnem znanju, ki je še vedno hrbtenica vseh nadaljnjih aktivnosti. In prav Adrian Newey je tisti, ki se je v zgodovini podpisal pod mnoge zmagovalne avtomobile, ki so osvajali to prestižno tekmovanje.

Njegovi avtomobili so osvojili več kot dvesto velikih nagrad. Največje uspehe je dosegel kot konstruktor v ekipah Williams, McLaren in zdaj v Red Bullu, za katerega velja, da ima prav po njegovi zaslugi avtomobil, ki mu tekmeci gledajo zgolj v zadek. Ta leta 1958 rojeni strojnik je šolske klopi gulil z znamenitim Jeremyjem Clarksonom, voditeljem oddaje o avtomobilizmu Top Gear. Neweyjevi prvi resni uspehi v formuli 1 so povezani z ekipo Williams, ki se ji je pridružil v začetku devetdesetih. V tistem času je bil Williams prepoznam po tandemu Frank Williams-Patrick Head, ki je še eno zveneče inženirsko ime v formuli 1.

Tandem Patrick Head-Adrian Newey je postavil nove temelje konstrukcije dirkalnikov v tem športu. Prvi je bil dirkalnik FW14, kjer je naveza Head-Newey pokrila vsak svoj del tehnologije in konstrukcije. Po nekaj letih se je Newey preselil v McLaren in nato kot tehnični šef v Red Bull, kjer je s polnimi pooblastili ustvaril skoraj neponovljivo zgodbo v formuli 1. Newey še vedno spada v tisto generacijo inženirjev, ki so doživeli zadnje romantično obdobje tega športa in ki je v živo sodelovala z legendami, kot sta Frank Williams, Ross Brown in ostali. Tisto generacijo, ki ne vidi zgolj posameznih delov, ampak pozna celo, veliko sliko tega športa. Na vrhu ga vsekakor ohranjajo nenehne inovacije in izboljšave. Prav to pa se od njega pričakuje tudi v prihodnosti. Da Ferrariju vrne staro slavo, ponovno osvojitev naslova in Hamiltonu osmo osvojitev prvenstva, kar bi ga postavilo pred Schumacherja. Če se to zgodi, bo to Neweyjev štirinajsti konstruktorski naslov s štirimi različnimi ekipami in petnajsti naslov voznikov v njegovih avtomobilih. Zaradi tega ga mnogi tudi dojemajo kot najpomembnejšega konstruktorja v formuli 1 vseh časov.