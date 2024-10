Komentar Maše Močnik: Kako je Floki navijal

Ko maratonci tečejo okoli Ljubljane, smo tudi njeni prebivalci vključeni v izziv premagovanja ovir v disciplini Kako se prebiti iz svoje ulice mimo cestnih zapor. Naša uličica je vsako leto zabarikadirana s progama na obeh vhodih, in če ne pobegneš pred deveto zjutraj, v njej obtičiš do poznega popoldneva.

Če spremljaš sredstva javnega obveščanja, se ti to sicer ne zgodi, ampak povejte to mlademu parčku, ki tega očitno ne počne. Prav zabavno je bilo opazovati študenta, kako sta z avtom najprej obtičala pred prvim izhodom z naše ulice, se zmedeno vrtela, nato kar po enosmerni švignila do drugega vhoda – in tudi tam sta se morala obrniti. Nič ne bo z mamino govejo žup'co to nedeljo …

Če greš peš, s prečkanjem maratonskih prog sicer nimaš problemov, redarji so strpni in razumevajoči, le dobro pogledaš, ali je zrak čist, se še sam spustiš v tekaški tempo do druge strani ceste in paziš le, da koga ne spotakneš.

Pes se je penil od besa in kazal čekane, zaganjajoč se na povodcu proti tekačem.

Letos pa je bil izziv bolj zanimiv, saj sem se namenila na svoj vrt s tremi sadikami rabarbare v rokah. Pred prvim prečkanjem proge sem zastala, saj je pred trakom stal velik pes in besno lajal na tekače. Z lastnico sta stala na sredini prehoda in morala bi se skloniti, da bi šla pod trakom, in v tem položaju teči čisto blizu njiju, povodec pa je bil zelo dolg. Malo sem opazovala in ocenjevala situacijo. Pes se je penil od besa in kazal čekane, zaganjajoč se na povodcu proti tekačem, pri čemer so se najbolj opazno zdrznili temnopolti, nobenemu od njih pa ni bilo ravno prijetno.

Razen lastnici, ki je psa ponosno spodbujala: ja, Floki (ali kakršno ime je že pač imel), navijaš, navijaj, Floki, navijaj! Tudi sama je v spodbudo tekmovalcem glasno vpila, kar pa je psa seveda razkačilo do konca, kar je komentirala: O, kako lepo navijaš, Floki, bravo, ja! Požrla sem slino, počakala, da se je Floki zagnal v drug konec proti tekaču, se sklonila in hitro stekla, da me ne bi mogel zgrabiti. Ko pa je zagledal gospo v škornjih z opletajočimi sadikami na progi, se mu je utrgalo od veselja. Kar zatulil je in skočil visoko v zrak. Prav gotovo sem podrla rekord v hitrosti prečkanja maratonske proge v škornjih s sadikami. Tako je Floki navijal tudi zame.