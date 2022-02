Zahod se ničesar ne nauči. Ni bil dovolj kaotičen umik iz Afganistana, že je na eno oko mižal in upal, da se ne bo treba pretegniti iz udobnih naslanjačev ob pretnjah ruskega napada na Ukrajino. V športnem svetu so še posebej nekatere države odločne pri izključitvi agresorske Rusije iz tekmovanj. Zahod se je sicer ob ukrajinskem šoku zganil, a koliko je še Ukrajin po svetu. Da so Litva, Latvija in Estonija na prepihu ruskega vojnega vetra, je razvidno že iz zgodovine. Gruzija ima svoje težave z ruskimi odcepljenci, Poljska pa je v stoletjih skozi dala toliko gorja, da ne kani spet trpeti po...