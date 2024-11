Dejan Vunjak je sporočil žalostno novico na Martinovo soboto

Dejan Vunjak je včeraj razžalostil svoje oboževalce, sporočila je namreč da koncert, ki naj bi se zgodil v Športni dvorani Medvode odpade.

Kmalu zatem se je oglasil še priljubljeni radijski voditelj Matic Herceg ter na Instagramu zapisal, da so naredili vse, da bi do realizacije koncerta prišlo, a se žal ni izšlo. »Naredil sem vse in še več, ampak žal ni bilo dovolj. Prodaja je katastrofalna in stroški, ki so nastali so bili preveliki. Martinovanje 2024 je žal odpovedano. Hvala vsem prijateljem, ki ste delili zgodbo med vaše ljudi. Hvala Dejanu Vunjaku in Mambo Kingsom, ki so se s svojimi videi trudili in delali vse, da bi naredili nekaj več ... žal nam tokrat ni uspelo.«

Dejan Vunjak je slovenski glasbenik, pevec pop glasbe in igralec, rojen 25. aprila 1993 na Ptuju. Je sin legendarnega slovenskega glasbenika Branka Jovanovića Vunjaka, bolj znanega kot Brendi. Odraščal je v glasbeni družini in se že kot otrok vključil v različne glasbene in igralske projekte. Igra bobne, tolkala in kitaro. Študiral je na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana ter nadaljeval šolanje na ljubljanski Akademiji za glasbo, smer tolkala in bobni.

Po očetovi smrti je nadaljeval glasbeno pot in posnel avtorski album. Leta 2017 je s soplesalko Tadejo Pavlič zmagal v prvi sezoni šova "Zvezde plešejo". Ustanovil je skupino Brendijeve barabe, ki neguje očetovo glasbeno dediščino. Med njegovimi uspešnicami so pesmi "Želim, želim", "Če mam pa tebe" in "Limonada" v duetu z Manco Špik.