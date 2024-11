Slovenska glasba v šoku, umrl je Andrej

Umrl je Andrej Bezjak, dolgoletni kitarist in ustanovni član velenjske težkometalske skupine Inmate. Tragično novico o njegovi smrti so na Facebooku delili člani skupine z zapisom: »Tega ni mogoče povedati preprosto. Včeraj je umrl Andrej Bezjak, naš kitarist, ustanovni član in velik prijatelj. To je za nas popoln šok, njegovi družini izrekamo najgloblje sožalje. Za vedno bo ostal v naših srcih. Andrej, počivaj v miru! Pogrešali te bomo.« Pokojni s skupino še minulo sredo nastopil na koncertu v ljubljanskem Orto baru.

Iz tabora skupine Iinmat prihaja žalostna vest, da je tragično preminil njihov kitarist in eden od ustanovnih članov Andrej. »Ne morem dojeti te novice. Andrej, zakaj kako ...? Razum išce odgovor, srce pa je v temi. V življenju človek nima priložnosti spoznati veliko ljudi, kot si bil ti. Počivaj v miru,« se glasijo zapisi v slovo.

Iskreno sožalje tudi iz našega uredništva ...