Bo slovenska vlada predčasno končala mandat? Veliko jih meni, da ja

Minimalna večina vprašanih meni, da bo koalicija vlade Roberta Goloba končala celoten mandat, izhaja iz ankete Dela, ki so jo v začetku novembra izvedli pri inštitutu Mediana. Pri časniku so izmerili tudi javnomnenjski utrip glede predčasnih parlamentarnih volitev, ki kaže, da je javno mnenje glede tega vprašanja razdeljeno.

Kot izhaja iz ankete, je delež podpornikov in nasprotnikov predčasnega odhoda na volišča skoraj izenačen. 42,2 odstotka vprašanih podpira izvedbo predčasnih parlamentarnih volitev, 44,6 odstotka vprašanih pa ne. Dobrih deset odstotkov vprašanih se do tega vprašanja ne zna opredeliti, 3,1 odstotka pa na vprašanje, ali podpirajo izvedbo predčasnih volitev, ni želelo odgovoriti.

Po podatkih Dela predčasnih volitev večinsko ne podpirajo podporniki Gibanja Svoboda, in sicer je proti temu kar 95 odstotkov vprašanih. Pri volivcih Levice in SD je ta delež nižji, navaja časnik. Po drugi strani je največjo naklonjenost predčasnim volitvam zaznati pri volivcih SDS in SLS, medtem ko je pri podpornikih NSi ta delež 69-odstoten, navaja Delo.

Podporniki SDS pesimistični

Na Delu so proučili tudi, ali bo vlada končala aktualni mandat. 51,4 odstotka vprašanih meni, da bo koalicija vlade Roberta Goloba zaključila celoten mandat, ob čemer v tej oceni po navedbi časnika prednjačijo volivci Gibanja Svoboda. Da bo sedanja koalicija zdržala le do pomladi 2025, ocenjuje 22,6 odstotka vprašanih, pri čemer je takšnega mnenja po navedbah časnika vsak drugi podpornik SDS. 7,2 odstotka vprašanih meni, da bo vlada zdržala do jeseni 2025, 17,3 odstotka pa odgovora ne pozna.

Rezultate ankete o javnomnenjski podpori vladi bo Delo objavilo v ponedeljek.

Anketo je za Delo izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana med 4. in 7. novembrom na vzorcu 722 vprašanih.